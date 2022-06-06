По данным областных властей, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась: заболеваемость ОРВИ не превышает эпидемических порогов, также отмечается снижение по заболеванию внебольничной пневмонией и COVID-19.

"Считаем возможным приостановить действие положения указа, обязывающего соблюдать масочный режим. Вместе с тем, мы рекомендуем соблюдать масочный режим медицинским работникам и лицам с хроническими заболеваниями, особенно при посещении медицинских учреждений", — приводятся в сообщении слова главы регионального управления Роспотребнадзора Елены Никифоровой.

Масочный режим был введен в Новгородской области в 2020 году.