Как напоминают в АТОР, с начала июня рейсы в Тамчы на Airbus A321neo начала выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Стоимость перелета в один конец – 9,5 тыс. рублей. С 16 июня рейсы в Тымчы анонсировал «Аэрофлот», они будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A320. Стоимость билетов – 9,4 тыс. рублей в один конец.

«Помимо этого, авиакомпании выполняют рейсы в Бишкек и Ош. На их базе туроператоры предлагают экскурсионные, экспедиционные туры, специальные программы в горы Памира с легким трекингом и элементами гастротуризма. Путешествия в Киргизию включили в ассортимент пять туроператоров – «Интурист», Space Travel, BSI Group, PAC Group, «Русский экспресс», — отмечают в ассоциации.

В АТОР добавили, что некоторые из этих компаний уже выставили в продажу туры на Иссык-Куль с перелетом «Уральскими авиалиниями» и «Аэрофлотом». Стоимость пакетных туров – от 32 тыс. рублей на человека.

Иссык-Куль — озеро в северо-восточной части Киргизии, расположенное на высоте 1608 метров над уровнем моря. В переводе с киргизского его название означает «горячее озеро», так как зимой оно не замерзает. Вода насыщена минеральными солями, что делает ее не менее полезной по составу, чем морская. В июле и августе она прогревается до 20-23 градусов, по берегам есть песчаные пляжи с пологим заходом в воду. На озере также есть лечебные грязи. Разместиться можно в отелях, турбазах, санаториях, предлагающих лечение.