Так, в ночь 12 июня состоится первое летнее мероприятие — ультрамарафон "Crazy Owl 50 Plyos Levitan". Его участнику смогут пробежать две беговые дистанции в 20 и 50 километров, послушать музыку, увидеть красивое шоу и встретить рассвет.

17 июня пройдёт выставка "Даешь конструктивизм!". Зрители смогут увидеть лучшие плакаты и фотографии, полиграфию, проекты архитекторов 1920-1930-х годов.

25 июня в День молодёжи пройдут модные показы, фестиваль современной музыки, SUP-карнавал и вечерний диджей-сет.

На фестивалях "Клубничные сезоны" в селе Подозерский Комсомольского района и "Черничное гулянье" в Верхнем Ландехе проведут ягодные ярмарки, конкурсы и мастер-классы. Пройдут они 25 июня и 24 июля соответственно.

Главными событиями июля станут Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" и фестиваль моды "Льняная палитра".

На кинофестивале, который по традиции откроется в Юрьевце, отметят 90-летие великого режиссера и покажут ретроспективы его фильмов.

С 8 по 10 июля на "Льняной палитре" в Плёсе пройдут модные показы коллекций современных российских и международных дизайнеров, работающих с экологически чистыми тканями.

Заплыв "Swimcup Волга", марафон "Красная нить" и фестиваль ЗОЖ "Силлач" пройдут также в июле в самом Иваново. Кроме них проведут и большой велопробег с World Class — уже по всей области.

Завершится июль праздником русских традиций в Гавриловом Посаде.

Его посетили смогут увидеть состязание лошадей-тяжеловозов, конкурс косарей, принять участие в русских народных забавах, сыграть в футбол на сене, попробовать уникальные напитки, приготовленные по древним рецептам, посетить ярмарку фермерских товаров и народных художественных промыслов, послушать современную фолк-музыку.

1 августа пройдёт Фестиваль уличного кино, а 6-7 августа — атмосферный книжный фестиваль. Затем, 13 августа, планируется проведение Дня города.

15 августа на сцене Кинешемского драмтеатра имени А.Н. Островского на неделю соберутся театральные коллективы из разных регионов страны. Они примут участие в фестивале камерных театральных форм "Островский FEST".

Завершит лето масштабный гастрономический фестиваль "Лук-Лучок". 27 августа в Лухе можно будет попробовать более десятка различных блюд из лука — от традиционных закусок до десертов и настоек. Проведут и гонки тракторов.

Есть планы и на осень: в сентябре в Палехе пройдет фестиваль "Архитрав" где совместят местное искусство, основанное на традициях лаковой миниатюры и иконописи, с искусством современным.

10-11 сентября в Кинешме проведут Праздник Волжского бульвара. Участников ожидают широкая ярмарка, интерактивные площадки, мастер-классы, инсталляции, музыкальные и театральные перфомансы.

С 30 сентября по 9 октября проведут фестиваль "Первая фабрика авангарда". Также в сентябре организуют традиционные гастрономические события — "Фестиваль сыра" и "Праздник урожая".