В январе-мае 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 683,106 тыс. человек, за 5 месяцев 2019 года — 710,927 тыс. человек. Таким образом, в текущем году этот показатель вырос на 8,9% относительно 2021 года и на 4,6% — к январю-маю 2019 года.

В мае 2022 года аэропорт обслужил 167,726 тыс. человек, что на 5,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и на 0,4% ниже, чем в мае 2019 года. Основная причина снижения относительно допандемийных показателей — сокращение в 1,5 раза, до 10,3 тыс. человек пассажиропотока на международных линиях.

"Рощино" — аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737.