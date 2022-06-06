"Поступила информация о регистрации заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди жителей Тольятти, употреблявших роллы. Управлением незамедлительно было начато санитарно-эпидемиологическое расследование, отобраны пробы для проведения лабораторных исследований. Деятельность кафе приостановлена протоколом о временном запрете", — говорится в сообщении.

По данному факту СУ СКР инициирована проверка по ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как сообщалось, начиная с 3 июня в службу скорой помощи Тольятти обратились более 20 человек с признаками пищевой токсикоинфекции, 16 человек были госпитализированы. Среди пострадавших трое детей и беременная женщина.

По данному факту начали проверки СКР, прокуратура и Роспотребнадзор.