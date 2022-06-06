«На сегодняшний день порядка 120 стран готовы принимать российских туристов. К сожалению, логистические возможности далеко не все из них имеют в этом плане. Если говорить о направлениях, куда реально российские граждане могут выехать за рубеж, – это буквально 6-7 направлений. Но радует, что одно из двух наших массовых направлений, Турция, возобновила прием российских туристов», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Осауленко, турпоток в Турцию сейчас составляет 70-80% от объема прошлого года, и можно надеяться, что во второй половине лета он вырастет до прошлогоднего уровня.

«Начал восстанавливаться Египет, второе наше массовое направление, но есть понимание того, что сегодня идет смещение взглядов российских туристов на более близкие страны СНГ. Традиционно была Белоруссия, сегодня к ней добавляются Армения, Киргизия, куда со второй половины июня пойдут чартерные рейсы, которые начали делать крупные туроператоры. Абхазия в этом году планирует побить свои рекорды и принять свыше 1,5 млн российских туристов у себя», — добавил глава «Турпомощи».

Он выразил надежду, что ситуация с логистикой будет меняться.

Отвечая на вопросы журналистов, Осауленко также заявил, что оспа обезьян не угрожает российским туристам. «В основном это касается Европы, куда мы сегодня практически невыездные. Да, можно туда попасть через третьи страны, но потоков нет, соответственно мы не имеем линии соприкосновения с этой болезнью. Поэтому мы находимся в очень высокой степени безопасности», — подчеркнул он.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство заболевших выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. К началу июня в мире зарегистрированы более 800 случаев заражения людей оспой обезьян в 26 странах.