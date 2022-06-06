"Строительство сети автомобильных дорог "Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный" (ЮЛА) начнётся в следующем месяце. Общая протяженность — 45 км, здесь будет 4-6 полос движения", — говорится в справке, подготовленной ко встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, которая прошла в понедельник.

Автодорога начнет от ЖК "Бутово Парк" Ленинского округа в районе Варшавского шоссе со строительством транспортной развязки с Юго-Восточной хордой и Симферопольским шоссе. Конечная точка — ЖК "Люберцы" в районе Зенинского, где предусмотрена транспортная развязка с Северо-Восточной хордой и М-12 "Москва-Казань".

Ожидается, что трасса разгрузит вылетные автодороги федерального и регионального значения, включая, М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал" и Каширское шоссе. Улучшится транспортная связь ряда населенных пунктов Ленинского, Лыткаринского и Люберецкого округов, а также доступность Москвы и аэропортов Домодедово и Жуковский для местных жителей.