"Сова, канюк, утка и дятел были спасены по сообщениям жителей на территории Санкт-Петербурга. Птицы прошли курс реабилитации в ветеринарном госпитале "Зелёный попугай" и перед выпуском были обследованы", — говорится в сообщении.

Место для выпуска экологи подобрали, исходя из видового разнообразия птиц: в заказнике много открытого пространства, и все птицы обитают в диком виде.

Ранее в 2022 году во Всемирный день дикой природы на волю отправили редкую ястребиную сову, в День земли — коршуна и ушастую сову. В 2021 году в дикую природу выпустили 15 птиц после лечения и реабилитации.

Уточняется, что при обнаружении птицы в беде нельзя пытаться помочь ей самостоятельно, так как это может навредить и ей, и человеку, необходимо вызвать специалистов по телефону мобильной экологической дежурной службы комитета по природопользованию.