Издание отмечает, что действие приказа было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором.

Как сообщалось, в прошлый четверг Airbus A330-300 авиакомпании "Аэрофлот" прибыл из Москвы в Коломбо. Вылет обратного рейса не состоялся и был перенесен на сутки. В пятницу самолету также не удалось вылететь в РФ: Высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий лайнеру покидать Шри-Ланку как минимум до 16 июня. Жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.

"Аэрофлот" после этого сообщил, что приостанавливает выполнение рейсов в Коломбо "в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку". Продажа билетов на рейсы была закрыта.

Росавиация сообщала, что работает над урегулированием вопроса задержания A330 "Аэрофлота". МИД РФ в пятницу заявил протест послу Шри-Ланки в Москве.

После начала военной операции РФ на Украине страны Запада обязали своих лизингодателей вернуть из России предоставленные в аренду лайнеры. За этим последовали массовые аресты авиатехники российских авиакомпаний за рубежом. Росавиация рекомендовала приостановить международные рейсы с использованием самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний и зарегистрированных не в РФ.

По данным портала Airfleets, задержанный A330 "Аэрофлота" в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах.