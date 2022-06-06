"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на реконструкцию аэропортового комплекса в Геленджике", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект реконструкции реализуется по нацпроекту "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".

Отмечается, что будет реконструирован перрон. Число мест стоянки увеличится до 26, на перроне реконструируют водосточно-дренажную систему, систему сбора противообледенительной жидкости, заменят освещение. На участках расширения появятся элементы технического обслуживания воздушных судов.

Также в аэропорту реконструируют соединительную рулежную дорожку РД-А и построят новую — РД-В аналогичной ширины в 23 м.

"Ввод новой соединительной рулежной дорожки в аэропорту Геленджика повысит удобство эксплуатации перрона с учетом увеличения мест стоянки и даст возможность развести потоки воздушных судов на параллельных перронных рулежных дорожках. Наконец, действующую РД-А можно будет закрыть на период ремонтно-восстановительных работ без остановки летной эксплуатации аэродрома", — рассказал главный специалист отдела объектов транспортного комплекса управления объектов транспортного и гидротехнического назначения ведомства Андрей Федулов.

Также по проекту в аэропорту реконструируют участок метеоборудования, ограждение по периметру, отдельные участки патрульной дороги и очистные сооружения.

Напомним, Росавиация 4 июня в 17 раз продлила запрет на полеты в аэропорты 11 городов центральной и южной России.

Запрет продлен до 12 июня 2022 года, 03:45 мск. Отмечалось, что ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ограничения были введены 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.