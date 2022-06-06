"Раненого слетка (так называют птиц, которые покинули гнездо, но еще не умеют хорошо летать и самостоятельно добывать пищу) ушастой совы обнаружили возле здания Сосновского районного лесничества", — говорится в сообщении.

Птенца доставили в Нижний Новгород, где сотрудники комитета ветеринарии её осмотрели и оказали первую медицинскую помощь.

"В результате рентген-обследования у птицы был обнаружен перелом крыла. Для совенка организована временная передержка, где ему будет оказана необходимая помощь", — сообщили в Минлесхозе, поблагодарив всех, кто "принимал участие в спасательной операции".

Ушастых сов называют так, поскольку у взрослых особей вокруг ушного отверстия расположены перья, которые ошибочно принимают за уши. Этот вид — самый многочисленный в Нижегородской области среди своих родственников по отряду. Ушастая сова гнездится по всей территории области, в том числе и в Нижнем Новгороде, а питается, преимущественно, полевками.