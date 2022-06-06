"От Дворца культуры по улицы Луначарского прошла колонна участников 10-го международного фестиваля аэродизайна "Море шаров". Огромные платформы и ростовые куклы, на изготовление которых ушли сотни тысяч шариков, проехали по улицам города и завершили шествие на Центральной площади", — говорится в сообщении.

Уточняется, что каждый год фестиваль "Море шаров" имеет определенную тему для изготовления творческих объектов. В этом году команды более чем 30 городов и регионов России, а также Ирана создавали образы на тему советской мультипликации.

"Этот фестиваль завершился, но 6 июня стартует другой — фестиваль "Передвижники". В прошлом году он произвел в нашем городе фурор. Первую постановку представит московский театр "Трикстер" со спектаклем "Руслан и Людмила", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Геленджика.

Ранее сообщалось ,что в рамках открытия летнего курортного сезона лучшие уличные театры России станут участниками фестиваля "Передвижники" в Геленджике. Выступления театральных трупп будут проходить одновременно на трёх площадках города: на Центральной площади, на площадке у парусной школы и на площади у историко-краеведческого музея.