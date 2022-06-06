"По семейным обстоятельствам вынуждена покинуть пост руководителя агентства по туризму", — приводятся ее слова в сообщении.

Сливина работала руководителем агентства по туризму с 2016 года, ранее с 2002 по 2013 годы была начальником отдела развития въездного и внутреннего туризма, лечебно-оздоровительных местностей и курортов в агентстве.

Отмечается, что в регионе "налажена конструктивная работа по развитию туризма".

"Мы активно участвуем в реализации нацпроекта "Туризм. Индустрия гостеприимства", сотрудничаем с корпорацией "Туризм.РФ". Уверена, что все планы будут успешно реализованы", — заявила Сливина.