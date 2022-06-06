На прошедшей неделе Демидовский маршрут получил статус национального туристического маршрута – соответствующее решение принял экспертный совет при Ростуризме.

«Новый туристический маршрут в Свердловской области запустят ко Дню России, он пройдет по территории четырех городов Среднего Урала — Екатеринбург, Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил, протяженность нового направления составляет 329 километров», — сообщают в департаменте.

Как отметил замгубернатора области Дмитрий Ионин, появление национального маршрута для региона – «большое событие».

«Это показатель узнаваемости региона и очень высокого качества обслуживания. Примечательно, что первый тур по новому маршруту приурочен ко Дню России. Путешествие отражает не только развитие промышленности на Урале и в России, но и знакомит с Демидовыми — меценатами и патриотами», — сказал Ионин.

Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова в свою очередь подчеркнула, что работа над «Демидовским маршрутом» велась с 2020 года.

«Успешная защита маршрута показала полную готовность региона соответствовать новым требованиям и правилам работы на внутреннем туристическом рынке. Кроме того, регион может претендовать на дополнительное финансирование на создание инфраструктуры для таких маршрутов», – отметила Туканова.

Первое путешествие в рамках «Демидовского маршрута» запланировано на 10-12 июня. Тур рассчитан на три дня и две ночи. Туристы познакомятся с промышленными объектами начала XVIII века и современными производствами. Кроме того, гостям представят тагильский поднос и производство изделий из керамики, а также гастрономические специалитеты области.

Сейчас маршрут – автобусный. По словам директора центра развития туризма региона Марины Хлебниковой, рассматривается возможность запустить железнодорожный «Демидовский маршрут».

«В 2022 году планируется шесть пробных поездок, продажа билетов уже открыта», — пояснила Хлебникова.