"5 июня в 21:27 (местное время) в аэропорту г. Сургута при выполнении рейса авиакомпании "Ютэйр" по маршруту Сургут — Самара (Boeing-735) во время взлета от командира воздушного судна поступила информация о возможном столкновении с птицей. Самолёт вылетел в аэропорт назначения", — говорится в сообщении.

При осмотре взлетно-посадочной полосы обнаружены останки птицы. "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании сообщили, что судно при инциденте повреждений не получило. "При выполнении рейса Сургут — Самара командир воздушного судна доложил о подозрении на столкновение с птицей на взлете. На послеполетном осмотре обнаружены следы столкновения с птицей. Выполнена оценка состояния воздушного судна, повреждений нет", — сказал собеседник агентства.