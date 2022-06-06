"Росавиация продлила ограничение полетов на юг и центральную часть России до 12 июня, 03:45. В связи с этим аэропорт Краснодара остается закрытым, рейсы в Сочи выполняются", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Росавиация в 17-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 12 июня. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции на Украине.