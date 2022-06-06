«На территории парк-отеля «Бухта Коприно» началось строительство еще одного отеля, «Коприно Плаза». Фундамент уже заложен, идут строительные работы. Четырехзвездочный отель будет располагаться на берегу реки Треновка. Гостиница рассчитана на 127 номеров и сможет принимать до 250 гостей одновременно. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год», — говорится в сообщении.

Как уточняется, отель вошел в число туристических объектов, которые получили кредиты по льготной ставке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»».

В компании также сообщили, что в 2024 году при поддержке государства на территории «Ярославского взморья» начнется реализация еще более масштабного проекта – гостиничного комплекса «Коприно Посад».

«Он предусматривает строительство трех гостиниц и апарт-отеля общей вместимостью 700 номеров. Здесь также будет создан аквацентр с водным парком, конгресс-центр, рестораны, магазины. Новый туристический комплекс будет самым крупным в Ярославской области – более 100 тыс. кв. метров. Общие инвестиции составят более 20 млрд. Строительство запланировано на 2024 год с поэтапным вводом в эксплуатацию с 2025 по 2028 годы», — рассказали в пресс-службе.

Как подчеркнул гендиректор компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин, новые возможности размещения серьезно увеличат турпоток на курорт.

«Курорт «Ярославское взморье» развивается уже более 10 лет, за эти годы при поддержке Ростуризма нам удалось в разы увеличить туристический поток в регион. Сейчас мы принимаем около 100 тыс. гостей в год, это популярнейшее место отдыха, не только в области, но и на всероссийском уровне. В наших планах – увеличить показатели загрузки на 40-50%», — цитирует пресс-служба Бачина.

Ярославское взморье – курорт в 40 км от Ярославля и 280 км от Москвы, его площадь составляет 55 гектар. Он предлагает гостям пляжный отдых на берегу Рыбинского водохранилища, спа-центр с бассейном и банным комплексом, гольф-поле. В лесу вокруг парк отеля «Бухта Коприно» обустроена сеть дорожек, по которым летом можно гулять и кататься на велосипеде, а зимой – на лыжах. В меню ресторанов курорта – экологически чистая продукция бренда «Углече Поле» компании «АгриВолга». Гости также посещают деревню Тыгыдым с одноименным этнографическим музеем, воссоздающим быт старинной русской деревни.