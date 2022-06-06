"Сейчас можно со всей уверенностью говорить: проект по переселению на остров Завьялова овцебыков из арктических районов Якутии состоялся. Животные хорошо здесь адаптировались, отлично растут. Очевидно, что более богатая, по сравнению с Арктикой, кормовая база животным подходит. На следующий год ждем большой бэби-бум ", — цитирует пресс-служба зампреда облдумы Игоря Донцова.

Территория острова Завьялова находится под круглогодичной и круглосуточной охраной егерей. Овцебыков, а также снежных баранов и сивучей защищают от человека и медведей. Люди в прошлом веке истребили на острове Завьялова почти все живое.

Популяция овцебыков, которую возрождают на острове Завьялова, — самая южная на планете. В 2018 году завезли телят с арктического острова Большой Бегичев в Якутии. Животные успешно акклиматизировались на Колыме и в 2021 году дали первое потомство.

На острове появится туристический комплекс. Здесь можно будет увидеть овцебыков, снежных баранов, сивучей. Остров Завьялова (почти 40 тыс. га территории) в Охотском море стал необитаемым в 1990-х годах. До этого там работали метеостанция, маяк и рыбзавод. Добраться до него из Магадана можно морем за три часа на быстроходных лодках.