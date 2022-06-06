"У нас есть ферма и есть сыроварня, но не хватает какой-то объединяющей истории. Мы хотим построить "голландскую деревню" с мельницей на "пятачке" и проводить здесь праздники", — сказал Урусов.

Общий объем инвестиций в строительство "деревушки" составит порядка 6 млн рублей.

По его словам, основная задача проекта — увеличить время посетителей на экскурсии по ферме и сыроварне. Сейчас экскурсии длятся порядка 1,5-2 часов, однако в планах, чтобы гости проводили на ферме весь день.

Кроме того, компания намерена проводить мастер-классы по варке сыра и запустить железную дорогу вокруг территории фермы.

По данным аналитической системы "Спарк-ИНТЕРФАКС", ООО "Сырная история" в равных долях принадлежит гендиректору ООО "Сибирское молоко" Евгению Мезину и коммерческому директору компании Дмитрию Урусову. Выручка сыроварни в 2021 году составила 6,5 млн рублей.