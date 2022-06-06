Инцидент произошел в субботу рано утром во втором по величине городе страны — Нови Саде. Несколько россиян заказали у местного перевозчика доставку своих питомцев из Москвы, однако после того, как автомобиль прибыл в город, выяснилось, что большая часть собак пропала.

По словам перевозчика, собаки каким-то образом убежали из двора, где находились. Поймать удалось только двух, судьба еще шести питомцев не известна.

Местная русскоговорящая диаспора объединилась для поиска животных. В группе, созданной для этого в телеграме, уже около 500 участников. Люди обходят территорию вблизи места пропажи, расклеивают объявления, обзванивают приюты и ветеринарные клиники. К поискам присоединились и местные жители.

Пользователи сети, которые ранее уже сталкивались с перевозкой домашних животных из России в Сербию, пишут о том, что собак могли не пустить в страну из-за проблем с документами на таможне, однако перевозчик отрицает такую версию.