"Протяженность муниципального пляжа "Волна" в Карабудахкентском районе составляет 280 метров. Его благоустройство, предварительно, завершится в этом году. Ожидается, что в зоне отдыха гостей будет все необходимое, чтобы комфортно проводить время", — отметили в пресс-службе.

В ходе реконструкции оборудованы дорожки с фонарями, установлены лавочки и мобильный пункт спасателей.

Часть строительных работ выполнены в рамках проекта "Поддержка местных инициатив" еще в 2019 за 7,5 млн рублей.

По словам главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева, администрацией муниципалитета ведется дальнейшее благоустройство и развитие территории пляжа, а также подана заявка в Минтуризм Дагестана для участия в конкурсе, направленном на развитие туризма в муниципалитетах. В настоящее время рассматривается возможность привлечения к развитию территории инвесторов.

Пляж расположен в районе поселка Манаскент к югу от Махачкалы.