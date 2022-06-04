"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года, 03:45 мск. Ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркивают в Росавиации, остальные аэропорты страны работают в обычном режиме.

Ограничения были введены 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине. 4 июня они продлены в 17-й раз.

Как сообщалось, закрытие аэропортов южных городов привело к снижению турпотока. Краснодарский край пострадал в меньшей степени, так как открыт основной воздушный хаб курортного региона Сочи. В Крыму на майские праздники турпоток сократился на 30-50%. Часть отелей отложили открытие до июня. В 2021 году порядка 30-40% туристов добирались до полуострова самолетами.