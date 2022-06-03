"Главе дипломатической миссии был заявлен протест в связи с безосновательным решением судебных властей Шри-Ланки о задержании 2 июня в международном аэропорту Бандаранаике рейсового самолета "Аэрофлота", готовившегося к вылету в Москву", — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Призвали ланкийскую сторону в сжатые сроки урегулировать эту проблему во избежание ее негативного влияния на традиционно дружественные двусторонние отношения", — добавили в МИД РФ.

В четверг утром Airbus A330-300 "Аэрофлота" прибыл в Коломбо. Вылет лайнера обратно в Москву не состоялся и был перенесен на утро пятницы. В пятницу самолету также не удалось вылететь в РФ. Местные СМИ сообщили, что высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий самолету покидать Шри-Ланку как минимум до 16 июня. Жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.

Рейс был отменен "в связи с отсутствием разрешения авиационных властей Шри-Ланки", поясняли в пресс-службе "Аэрофлота". Судебное слушание о снятии ареста с воздушного судна назначено на 8 июня. Пассажиры рейса размещены в гостиницу и "будут проинформированы контакт-центром "Аэрофлота" о времени вылета в Москву".