В Marriott напоминают, что 10 марта было принято решение закрыть корпоративный офис в Москве, приостановить инвестиции в бизнес и приостановить открытие новых отелей и реализацию всех проектов по развитию сети.

«Сейчас мы считаем, новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России. Процесс приостановки операций на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, сложен», — говорится в заявлении.

В компании подчеркивают, что продолжат заботиться о сотрудниках в России.

Marriott International — международный гостиничный оператор, основанный в 1927 году. Это крупнейшая гостиничная сеть в мире по количеству номеров. Под принадлежащими ей брендами работают почти 8,5 тыс. объектов гостеприимства, а число сотрудников составляет 120 тыс. Большинство этих отелей не принадлежат компании, но работают по системе франчайзинга либо находятся под ее управлением. Среди наиболее известных гостиничных брендов компании — Ritz Carlton, St.Regis, Marriott, Sheraton, Le Meridien, Rennaissance и многие другие. В России Marriott также была наиболее крупной гостиничной сетью по количеству номеров.