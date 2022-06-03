При этом согласно онлайн-табло на сайте перевозчика, рейсы в Коломбо на ближайшие дни не отменены: они запланированы как минимум на пятницу и субботу.

Как сообщалось, в четверг утром Airbus A330 "Аэрофлота" прибыл в Коломбо, чтобы совершить обратный рейс в Москву. Вылет, однако, не состоялся и был перенесен на утро пятницы.

В пятницу самолету компании также не удалось вылететь в РФ. Местные СМИ сообщили, что высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий A330 "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку как минимум до 16 июня. Жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.

Рейс был отменен "в связи с отсутствием разрешения авиационных властей Шри-Ланки", поясняли в пресс-службе "Аэрофлота". Судебное слушание о снятии ареста с воздушного судна назначено на 8 июня. Пассажиры рейса размещены в гостиницу и "будут проинформированы контакт-центром "Аэрофлота" о времени вылета в Москву".

После начала военной операции РФ на Украине страны Запада обязали своих лизингодателей вернуть из России предоставленные в аренду лайнеры. За этим последовали массовые аресты авиатехники российских авиакомпаний за рубежом. Росавиация рекомендовала приостановить международные рейсы с использованием самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний и зарегистрированных не в РФ.

По данным портала Airfleets, задержанный A330 "Аэрофлота" в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах.

Без риска ареста судов российские авиакомпании смогут летать за рубеж на 201 самолете, отмечают отраслевые аналитики — на 148 Superjet 100 и 53 иностранных лайнерах, выкупленных у лизингодателей.