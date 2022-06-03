"Этот уникальный меч покажут широкой публике в сентябре — на выставке, которую наш музей организует вместе с Государственным историческим музеем (Москва), Псково-Изборским и Староладожским музеями-заповедниками", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент с раритетом работают эксперты в мастерской ГМЗ по реставрации металла. Предполагается, что работы продлятся около месяца.

Согласно информации ГМЗ, украшенный серебряными инкрустациями стальной меч был обнаружен археологами на раскопках древнего кургана под Великим Новгородом. Специалисты датировали его X-XI веками.