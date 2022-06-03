"В Саратовской области с 3 июня отменяется масочный режим. Поручил и.о. председателя правительства региона Игорю Пивоварову подготовить соответствующий документ. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба и тщательного анализа уровня заболеваемости коронавирусом", — написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Также отменяется ряд ограничительных мер, в том числе социальная дистанция. "Учреждения культуры (театры, кинотеатры, филармонии, дома культуры, концертные залы и другие) вновь могут заполнять зрительные залы на 100% ", — отметил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что масочный режим был приостановлен в ряде других регионах Поволжья: Марий Эл, Оренбуржье, Удмуртии, Башкирии, Прикамье, Самарской и Пензенской областях.