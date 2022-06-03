"Одновременно с этим с целью контроля эпидемиологической ситуации поставлена задача сохранить высокий уровень тестирования жителей на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в постановление № 179 о профилактических мерах, направленных на недопущение распространения COVID-19. Постановление было введено 20 мая 2020 года. Последние изменения в документ были внесены 6 марта 2022 года и отменяли большинство коронавирусных ограничений, в том числе требование о предъявлении QR-кодов.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в Волгоградской области было выявлено 132 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 221 889 человек. 6 тыс. 881 пациент с коронавирусом скончался.