Следствием установлено, что 6 мая 2021 года обвиняемый организовал сплав на надувной лодке (рафте) по реке Большой Зеленчук 11 туристам из города Саров. При этом организатор рафтинга не обеспечил безопасность людей.

Во время сплава лодка столкнулась с наклонившимся с берега деревом, рафт зажало, а оказавшаяся под водой женщина погибла.

Организатора горного сплава будут судить по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).