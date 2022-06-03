По информации пресс-службы мэрии Казани, самой большой станет зона фудкорта, которая объединит более 30 food-траков, BBQ-мобилей, gastro-участников и фермеров.

"Казанские рестораторы в течение всего дня будут радовать гостей блюдами традиционной летней и национальной кухни, сочными стейками, бургерами, смелыми кулинарными идеями, изысканными десертами и авторскими напитками на любой вкус. Фермеры и производители предложат продегустировать продукцию собственного производства", — говорится в сообщении.

На самом озере Лебяжье состоится водное шоу с фонтанами и трюками в исполнении мастеров республики по виндсерфингу и электро-фойлу. Самые смелые смогут посетить обучающие локации и провести тест-драйв водного транспорта.

На специально организованной площадке пройдут волейбольные матчи, занятия йогой и другие спортивные активности.

На ярмарке гастрофестиваля можно будет приобрести самобытные вещи, предметы интерьера и декора для сада и дачи. При этом посетители смогут предварительно изучить и протестировать продукцию, особенно востребованную в летний период мангалы и дачную мебель.

В рамках фестиваля состоится обсуждение актуальных вопросов развития ресторанной отрасли и продвижения статуса Казани как гастрономической столицы России. В дискуссии примут участие представители сферы общепита Казани, а также такие известные рестораторы России.

В течение всего дня хорошее настроение для гостей будут создавать лучшие творческие коллективы города, кавер-группы, диджеи. Хедлайнером фестиваля станет российский исполнитель Найк Борзов.