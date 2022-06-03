"Аэрофлот" получит в 2022 году 11,5 млрд руб., "Победа" — 980,4 млн руб., говорится в материалах.

В целом Росавиация одобрила заявки на получение господдержки 20 авиакомпаниям на общую сумму около 17 млрд руб., следует из протокола. В частности, 2,9 млрд руб. получит S7, 528 млн руб. — "Уральские авиалинии", 366 млн руб. — Nordwind, 301 млн руб. — "Азимут", 149 млн руб. — "ЮТэйр".

"Выплаты субсидии планируются в июне — начале июля 2022 года, после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Росавиацией", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, всего на эти цели государством выделяется 19,5 млрд руб. Для распределения этих средств Росавиация планировала провести три отбора: в мае, августе и ноябре 2022 года. Заявить средства авиакомпания может только по билетам, по которым провозная плата возвращена пассажиру, отмечали в ведомстве.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Кроме того, по решению Росавиации, с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.