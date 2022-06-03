"10 июня 2022 года в Парадном вестибюле Оружейной палаты открывается выставка "Юбилей Петра I в Москве 1872 года", посвященная Политехнической выставке, которая 150 лет назад стала самым грандиозным и необычным проектом в рамках празднования двухсотлетнего юбилея первого русского императора", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Политехническая выставка стала первой в России выставкой павильонного типа. На ней демонстрировали достижения в области естественнонаучных дисциплин, техники и промышленности, педагогики, медицины, обучали рациональному ведению домашнего хозяйства, рассказывали об истории, архитектуре, искусстве. План выставки, который увидят посетители Оружейной палаты, позволит представить расположение павильонов в Александровском саду, на набережной и внутри Кремля.

Проект Музеев Московского Кремля познакомит аудиторию с экспозициями, размещенными в выставочных павильонах, а также с предметами из фондов Музеев Московского Кремля, которые в 1872 году выставлялись в Историческом и военном отделах Политехнической выставки. Также на выставке будет показан один из двух орденов Святого Андрея Первозванного, принадлежавший Петру I, создавшему орденскую систему в России.

Также на выставке представят подлинные фотографии Военного и Севастопольского отделов, поднесенные в 1872 году императору Александру II. Так как изображения выполнены на очень чувствительной к воздействию света альбуминовой бумаге, через месяц они будут заменены фотографиями с другими видами Севастопольского и Военного отделов.