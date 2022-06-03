О планируемой смене названия компании накануне сообщала Федеральная антимонопольная служба, которая одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель" Александра Говора о приобретении российского бизнеса McDonald's.

Структура сделки предполагает, что ООО "Клуб Отель" приобретет 100% долей в ООО "Макдоналдс" и ООО "ДВРП". С 18 февраля ООО "Макдоналдс" находилось в процессе реорганизации, в ходе которой к нему были присоединены еще три структуры McDonald's в России — ЗАО "Москва-Макдоналдс", ООО "СРП", "ЮРП". В периметр реорганизации не вошло "ДВРП" (эта компания была создана в конце 2020 года для развития сети на Дальнем Востоке).

Сеть McDonald's Corp. в России объединяла более 850 ресторанов быстрого обслуживания. С 14 марта McDonald's закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. В конце мая McDonald's договорился о продаже своего бизнеса в России Говору, который был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири.