Отмечается, что праздничные мероприятия приурочены к 350-летию со дня рождения Петра Первого и 330-летию спуска на воду потешной флотилии.

В программе фестиваля: открытый Кубок по морскому многоборью Ярославской области и народная регата "Паруса Плещеева озера". Они пройдут 11 июня в районе деревне Городище.

Одним из центральных событий фестивальных дней станет парусно-гребной парад с элементами исторической реконструкции эпохи Петра I — с участием ботика "Фортуна" (копии ботика Петра I) и всей флотилии парусного фестиваля, говорится в сообщении.

Парадное построение пройдет 12 июня в устье реки Трубеж, затем суда проследуют мимо городского пляжа, Александровой горы до берега напротив музея-усадьбы "Ботик Петра I".

В заключительный день, 13 июня, для участников и гостей фестиваля предусмотрена экскурсионная программа, а для желающих — самостоятельное знакомство с национальным парком "Плещеево озеро" и городом Переславлем-Залесским.