"В начале лета, когда крапива только набирает свои целебные силы, мы традиционно собираем гостей на праздник в ее честь. Ежегодно в первые выходные лета здесь собираются мастера, художники, музыканты", — сказал собеседник агентства.

У фестиваля крапивы появится свое почтовое отделение: гости фестиваля смогут отправить открытки прямо из центра села Крапивна. Этот проект будет реализован совместно с Почтой России.

В павильоне на музейной улице также будет представлена филателистическая продукция: художественные марки, сувенирные наборы почтовых карточек и открыток.

Музыкальная программа фестиваля включает выступление творческих коллективов на центральной площади Крапивны, а также на площадке возле Туристского информационного центра. На фуд-корте будут продаваться блюда и напитки с крапивой.

Гостей будут ждать и на площадке крапивных боев. Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях — "Захват флага", "Держись до конца" и "Стенка на стенку". Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании.

Рядом с площадкой крапивных боев откроются лучный и страйкбольный тиры, выставка образцов кованых изделий, будут проводиться мастер-классы по изготовлению кованых изделий и набойке на ткани.

Гости фестиваля научатся рисовать крапивные портреты и натюрморты под руководством профессионального художника.

На торговой площади и улице, ведущей от въездной зоны к центру Крапивны, разместится ярмарка мастеров из разных регионов России.

Также можно будет поучаствовать в мастер-классах по традиционным для Тульской области и соседних регионов ремеслам: сделать своими руками куклу-закрутку или поработать на гончарном круге.

Фестиваль завершится праздничным салютом.

Первый фестиваль крапивы был проведен в 2002 году. Его главной задачей стало привлечение широкой общественности к делу возрождения города Крапивна — бывшего уездного центра, связанного с деятельностью Льва Толстого. С 2007 года праздник приобрел статус международного.

Поселок Крапивна расположен в 45 км от Ясной Поляны. Первое упоминание о нем относится к 1389 году. Во времена Ивана Грозного воеводой в Крапивне был Иван Толстой, один из предков писателя Льва Толстого. С 1777 года Крапивна становится уездным городом Тульского наместничества. Здесь в 1861 году служил мировым посредником Лев Толстой, а его брат Сергей был местным предводителем дворянства.

Крапивна является филиалом музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна".