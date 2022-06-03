Теперь руководство ожидает роста выручки в апреле-июне на 11-13% по сравнению с показателем за аналогичный период допандемийного 2019 года, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение компании. Предыдущий прогноз предусматривал повышение на 6-8%.

При этом American Airlines ожидает падения предельного пассажирооборота на 7-8% от уровня 2019 года вместо уменьшения на 6-8%. Прогноз стоимости авиатоплива повышен до $3,92-3,97 за галлон с $3,59-3,64 за галлон.

Акции American Airlines дешевеют на 1% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании снизилась на 2,8%, до $11,23 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 12,4%.