Ранее директором департамента был Александр Воронко.

Харламова 1 июня в своём телеграмм-канале сообщила, что приняла решение покинуть пост главы министерства культуры Московской области.

"Я приняла решение двигаться дальше, чтобы получить новые знания и новый опыт. Безумно люблю сферу культуры и никогда не скучно в ней работать", — написала она.

Харламова родилась в Москве. Окончила Институт международных социально-гуманитарных связей по специальности "Государственное и муниципальное управление".

С 2003 — 2006 года работала в должности продюсера музыкальных и киноцеремоний телеканала МТВ Россия, в 2006-2014 — руководителем специальных проектов Первого канала. С 2014 по 2017 год — директор Государственного автономного учреждения культуры Московской области "Центр культурных инициатив".

С 2017 года работала в должности заместителя руководителя администрации губернатора Московской области. В 2019 году стала министром культуры Подмосковья.