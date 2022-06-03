«Приказом от 2 июня 2022 года губернатор Пхукета отменил свое решение о смягчении масочного режима на острове. В соответствии с новым приказом все граждане обязаны носить медицинские или текстильные маски вне жилых помещений или личного автотранспорта. Снимать маску в общественных местах разрешается только во время приема пищи, занятий спортом и при необходимости идентификации личности представителями власти», — говорится в сообщении.

За неисполнение требований предусмотрена батов (около 75 тыс. рублей) или лишения свободы на срок до 2-х лет ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс.

Как сообщалось, с 1 июня власти Таиланда смягчили требования к въезжающим в страну иностранцам, а также отменили некоторые антиковидные ограничения. В частности, на Пхукете было отменено требование о ношении масок на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции не менее двух метров. При этом использование масок оставалось обязательным для больных коронавирусом, контактных лиц, участников массовых мероприятий, а также учреждениях и общественных местах.