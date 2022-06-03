Отмечается, что в последние годы регион активно занимаемся продвижением своего туристического потенциала на федеральном уровне. По поручению губернатора области Алексея Текслера разработан первый региональный брендовый маршрут, запущен современный туристический портал.

"Сейчас разворачиваем целый ряд проектов на различных территориях. В этом году разработаем мастер-планы развития Аркаима и бассейна реки Ай, запустим разработку мастер-плана развития озера Тургояк. Задача — комплексно подойти к раскрытию потенциала территорий с учетом современных требований и стандартов к качеству сервиса. Продолжим поддержку туристического бизнеса и инвесторов, в первую очередь, в части развития инфраструктуры, а также работу по привлечению средств федеральной поддержки на эти цели", — отметил губернатор в своем обращении к депутатам областного парламента.

Также, по его словам, регион намерен стать одним из центров экологического туризма, для чего создается обширная сеть экологических троп, которые будут знакомить жителей и гостей с природными богатствами, при этом обеспечивая их сохранность.

Субсидия региону предоставляется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", направленного на создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристических кластеров. Благодаря федеральной поддержке, будут реализованы проекты, одобренные в декабре 2021 года корпорацией Туризм.РФ.

Федеральные средства будут поступать в регион в течение двух лет — 355 млн 786 тыс. рублей в 2023 году и 184 млн 230 тыс. рублей в 2024 году. Это поможет компенсировать затраты инвесторов туристических проектов на создание дорожной и транспортной инфраструктуры.

Как считает президент "Опоры России" Александр Калинин, активное развитие туриндустрии невозможно без помощи государства.

"Есть сектора экономики, где малый бизнес может динамично развиваться, прежде всего, внутренний туризм. Челябинская область уникальна по числу достопримечательностей и мест, где можно отдыхать. Но в регионе, например, не хватает средств размещения. Кроме того, для развития отрасли необходимо снять множество барьеров: всевозможных разрешений на строительство, ввод эксплуатацию и так далее", — пояснил Калинин "Интерфаксу".

С помощью полученного по нацпроекту федерального финансирования в регионе будут построены дороги, сети тепло-, газо-, энерго-, водоснабжения и водоотведения для развития горнолыжного курорта "Аджигардак" в Ашинском районе и нового проекта оздоровительного курорта в Еткульском районе "Сапфир Урала".

Общий объем инвестиций в строительство двух проектов до 2026 года оценивается в 12,8 млрд рублей, в период 2024-2027 годов будет введено в эксплуатацию порядка 900 гостиничных номеров.

В итоге регион получит два крупных современных туристических комплекса с высоким уровнем сервиса и возможностью для круглогодичного оздоровления, активного отдыха и занятий спортом.