"Это второй случай в истории археологического изучения Якутии, когда сохранность материалов точно указывает на шаманскую деятельность погребенного. В обнаруженном могильнике имелось соответствующее облачение, состоящее из кафтана с металлическими подвесками, меховой одежды, маски и обуви", — говорится в сообщении.

Погребение залегало на глубине 70-80 см, саркофаг шамана был покрыт берестой, а сам гроб изготовлен из массивных широких плах.

"В нем покоилось частично мумифицированное тело мужчины. Поверх был уложен кафтан шамана с подвесками из железа и меди, ноги были укрыты шубой "хотойдоох сон". На мужчине был костюм, состоящий из кафтана, шелковой рубашки, натазников и ноговиц", — приводятся в публикации слова научного сотрудника ИГИиПМНС Александры Прокопьевой.

Весь костюм представляет большой интерес с научной точки зрения, и в нем особо выделяются ноговицы шамана, они прикрывают ноги от бедер до щиколоток, расшиты цветными нитками и украшены аппликацией из лоскутков ткани и кожи.

Другим интересным и редким элементом одежды являются набедренники "бэлэпчи", которые были надеты поверх кафтана и подпоясаны ремнем, украшены бахромой, бисером и вышивкой. В данное время костюмный комплекс находится на реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени И.Э.Грабаря.

В гробу находились и сопроводительные предметы: седло, подпружные ремни с железными пряжками, стремена, две сумки и тризна.