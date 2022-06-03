"Касимовская земля многонациональна: здесь рядом живут и трудятся русские, татары и другие народы. Сабантуй стал праздником единения всех народов: здесь звучат русские и татарские песни, проводятся веселые конкурсы и состязания, основанные на русском и татарском фольклоре", — говорится в сообщении.

Главное состязание праздника — борьба "Куреш". Кульминация — выбор батыра и награждение его главным призом — бараном, символом Сабантуя.

Отдельно будет представлена зона с национальной кухней: кудри, чак-чак, казы — гости могут не только приобрести эти лакомства, но и поучаствовать в мастер-классе по приготовлению десерта ляваша.

На главной сцене выступят самодеятельные артисты татарских сел, а несомненное украшение праздника станет выступление гостей из Татарстана.

Отмечается, что Сабантуй — это праздник весеннего обновления природы, праздник плуга, земледелия, почитания земли.