Общий объем заявленных новыми резидентами инвестиций превышает 10 млрд рублей.

В сообщении отмечается, что теперь в ОЭЗ "Ворота Байкала" зарегистрировано 15 резидентов с общим объемом инвестиций порядка 13 млрд рублей. Планируется создание 720 новых рабочих мест.

По данным пресс-службы, новый резидент ООО "Талисман Байкал" планирует построить на берегу озера Байкал пятизвездочную гостиницу на 177 номеров с рестораном, СПА-комплексом и медицинским центром.

Компания "Спектр БК" намерена возвести в Байкальске небольшую гостиницу, несколько коттеджей, русскую баню и гриль-домики.

Еще один резидент ООО "Планета И" собирается открыть гостиничный комплекс на 30 номеров с рестораном, конференц-залом, спорткомплексом и СПА-центром.

"Весной этого года в ОЭЗ вошли четыре резидента, спустя пару месяцев — еще три. Это говорит о том, что бизнес переориентируется на внутренний туризм. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы этот интерес инвесторов не угасал. Регион продолжит вкладываться в инфраструктуру Байкальска. Более того, прорабатывается вопрос расширения территории особой экономической зоны", — цитирует пресс-служба министра экономического развития и промышленности Иркутской области Наталью Гершун.

Как сообщалось, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" была создана в 2007 году в городе Байкальск Иркутской области. Общая площадь ОЭЗ составляет 763 га.