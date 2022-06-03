Отмечается, что ранее ученые не сомневались: причиной удлинения шеи была высокая листва, за которой приходилось тянуться животным.

"Однако по мере получения новых данных в ходе наблюдения за жирафами ученые начали понимать, что элегантная, длинная шея животных фактически служит оружием в мужской конкуренции ухаживания, и это может быть ключом к эволюционной тайне", — говорится в сообщении.

В частности, жирафы используют свои шеи длиной от двух до трех метров в поединках, нанося удары головой с маленькими рожками (оссиконами) и остеомами (костными наростами), соответственно, чем длиннее шея, тем больший урон наносится противнику.

Исследователи IVPP изучили Discokeryx xiezhi — раннее жирафоподобное животное, жившее 17 млн лет назад, череп и четыре шейных позвонка которого были найдены на северной окраине Джунгарского бассейна в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

"Discokeryx xiezhi отличался многими уникальными характеристиками среди млекопитающих, включая развитие дискообразного большого оссикона в середине головы", — отмечает профессор IVPP Дэн Тао.

По его словам, животное с одиночным оссиконом напоминает Се чжи, один из видов единорога в древней китайской мифологии, который и дал имя ископаемому.

По словам исследователей, шейные позвонки Discokeryx xiezhi очень толстые и имеют самые сложные суставы между головой и шеей и между шейными позвонками любого млекопитающего.

Ученые установили, что сложные сочленения между черепом и шейными позвонками Discokeryx xiezhi были адаптированы к высокоскоростному удару головой в голову, который превосходил по скорости удары, которые наносят своими головами овцебыки.

Исследовательская группа сравнила морфологию рогов нескольких групп жвачных животных, включая жираффоидов, крупный рогатый скот, овец, оленей и вилорогов, и обнаружили, что разнообразие рогов у жирафов намного больше, чем в других группах, с тенденцией к крайним различиям в морфологии.

Это указывает на то, что конкуренция за самок между самцами более интенсивна и разнообразна у жирафов, чем у других жвачных животных.

Исследовательская группа дополнительно проанализировала экологическую среду Discokeryx xiezhi. Отмечается, что климат в то время был теплый, Землю покрывали густые леса, но регион Синьцзян, где жил Discokeryx xiezhi, был несколько суше, потому что Тибетское плато блокировало перенос водяного пара.

Стабильные изотопы зубной эмали указывают на то, что Discokeryx xiezhi жил на открытых лугах, для животных того времени среда пастбищ была менее комфортной, чем лесная, и, возможно, жестокое боевое поведение Discokeryx xiezhi было обусловлено стрессом.

Отмечается, что в начале появления рода Giraffa существовала аналогичная среда, и прямые предки жирафов должны были адаптироваться к ней, что и привело к быстрому удлинению шеи жирафа в течение 2 млн лет.