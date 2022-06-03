"В Рязанской области открылось 37 пляжей, из них два в детских оздоровительных лагерях", — сказал собеседник агентства.

С целью не допустить гибели людей на водоемах во время отдыха спасатели провели водолазное обследование выделенных для купания мест, очистку дна и декларирование пляжей.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Рязани, непосредственно в областном центре официально открыто пять пляжей: на озере Ореховое, в Солотче на реке Старица, на Борковских карьерах №№1, 2, 3. До всех из них можно добраться на общественном транспорте.

"Купаться можно исходя из погодных условий, а также когда на пляже будет вывешен специальный желтый флаг "Купаться разрешено", — добавили в пресс-службе.