Средства на эти цели, грант в размере 5 млн рублей, музей получил по итогам конкурса Фонда Владимира Потанина "Индустриальный эксперимент" (программа #Музей без границ) в номинации "Завод-музей".

У построенного более века назад здания сохранился исторический архитектурный облик и первозданная каменная кладка. Внутри также сохранилось оборудование, установленное в 1910 году, оно до сих пор способно функционировать. Но сейчас здесь невозможно массово принимать посетителей из-за неудовлетворительного состояния помещений.

Как отмечает пресс-служба, основная часть средств гранта будет направлена на инженерно-технические исследования, в том числе подземные коммуникации.

Также в законсервированном из-за ветхости здании заменят полы, укрепят оконные блоки и проведут другие косметические работы, чтобы сделать его доступным для туристов.

Кроме этого, музейщики создадут выставку с аудиогидами об истории работы древнейшей электростанции и видеоинсталяцию для проецирования на плотину.

Основные работы будут проходить летом этого и будущего годов, а к маю 2024 году уже планируется начать принимать туристов.

Гидроэлектростанция "Пороги" (Порожская ГЭС) на реке Большая Сатка является памятником истории и культуры областного значения с 1996 года. Это старейшая гидроэлектростанция России, была запущена в 1910 году и непрерывно действовала до 2017 года. Была остановлена из-за отсутствия средств на продолжение эксплуатации.