"С 3 июня 2022 года мы приостанавливаем требования по обязательному использованию защитных масок для граждан", — написал Зайцев в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, принятию решения способствовало "улучшение эпидемиологической обстановки".

Глава республики отметил, что при этом маски рекомендовано использовать при проезде на всех видах общественного транспорта, в медицинских организациях, аптеках, магазинах, на предприятиях и в иных местах массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что масочный режим был приостановлен в ряде других регионах Поволжья: Оренбуржье, Удмуртии, Башкирии, Прикамье, Самарской и Пензенской областях.