В этом году масштабный проект соберет более 250 лучших мастеров народных художественных промыслов и ремесел, творческих коллективов и отдельных исполнителей из числа народов Севера, проживающих на территории Уральского федерального округа, в других регионах России, а также из ближнего зарубежья.

По данным пресс-службы, программа фестиваля рассчитана на широкую аудиторию и включает в себя огромное количество разнообразных шоу-программ, концертов, конкурсов, спортивных и развлекательных мероприятий, игровых этноплощадок, мастер-классов, выставок изделий народных художественных промыслов и ремесел.

"У гостей праздника будет возможность попробовать блюда национальной кухни, принять участие в мастер-классах по вокалу, северной хореографии и образцам ремесленного изделия. Ценителям этнических народных промыслов мастера округа представят традиционные художественные ремесла", — говорится в сообщении.

Традиционно фестиваль будет проходить на трех сценических площадках — в Окружном центре национальных культур, Культурно-деловом центре и природно-этнографическом комплексе в Горнокнязевске.

Международный этнофестиваль "Душа тундры" проходит с 2016 года. Он считается одним из крупнейших мероприятий последних лет, представляющих сферу материальной и духовной культуры народов Ямала.