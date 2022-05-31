"Ситуация с коронавирусом в регионе в настоящее время стабильна и не представляет серьезной опасности. Мы получили рекомендации регионального управления Роспотребнадзор о том, что масочный режим можно приостановить. Сегодня мною подписано постановление правительства области с такой же формулировкой", — сказал Алиханов.

В документе отмечается, что по-прежнему ношение средств индивидуальной защиты рекомендовано жителям области старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями бронхо-лёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Как сообщалось, режим ношения защитных масок действовал на территории региона с 12 мая 2020 года.

По информации пресс-службы областного правительства, запрос об отмене масочного режима был направлен в местное управление Роспотребнадзора ещё 11 мая, когда количество случаев заболевания коронавирусом составило в сутки 27 человек.

С тех пор этот показатель ни разу не превысил 30 человек и находится в пределах 20-27 заболевших. Так, минувшим днем выявлен 21 заболевший, в том числе четверо несовершеннолетних детей.

При этом к настоящему дню в Калининградской области привиты 653 454 человека, полностью завершена иммунизация — у 628 476. В общей сложности в регионе развернуто 120 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией в пяти лечебных учреждениях, из них 44 — с ИВЛ. Занята 91 койка, из них восемь — с ИВЛ, заключили в пресс-службе.