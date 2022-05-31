В рамках проекта планируется возведение комплекса, состоящего из гостиницы уровня не ниже трех звезд и коттеджей в архитектурном стиле барнхаус, а также ресторана и конференц-холла.

На территории комплекса будут обустроены экотропы, мангальные зоны, детские и воркаут-площадки, места для отдыха, банный СПА-комплекс.

Также проект предполагает создание новых спортивных сооружений: всесезонный каток, роллерная трасса, лыжные беговые трассы, учебный склон и сноутюб-горка с подъемниками и помещением для инструкторов, скоростная кресельная канатная дорога с системой контроля доступа на восточный склон протяженностью 1150 метров.

"Также мы хотим повысить доступность природных памятников, и привлечь любителей водных сплавов. Рассчитываем, что вкупе с современной гостиничной инфраструктурой, различными зонами активности и отдыха, это позволит ежегодно принимать не менее 300 тысяч уникальных туристов в год", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Станислава Пентюхова.

Кроме того, для активного отдыха будет создан веревочный парк приключений с маршрутами разного уровня сложности, а для развлечений на территории почти в 23 гектара предусмотрен парк-приют для животных, обустроенный высотным подвесным мостом и амфитеатром.

Достопримечательностью курорта также станет Парк троллеев — спусков по круто натянутым тросам или веревкам с помощью блоков или карабинов. Всего планируется оборудовать четыре линии. Самая длинная из них протяженностью 1 тыс. 467 метров свяжет горы Крестовую и Ладейную. От Ладейной также можно будет спуститься до подножья восточного склона (430 м), к подвесному мосту (950 м) и до шахты (864 м).

Инвестиции в проект оцениваются на уровне 2,2 млрд рублей. Объекты будут вводится поэтапно до 2026 года.

В материалах "Новой Губахи" указано, что срок окупаемости проекта оценивается в 10,8 лет.

Согласно выписке ЕГРЮЛ по состоянию на 31 мая 2022 года, ООО "Новая Губаха" на 51% принадлежит пермскому бизнесмену Рашиду Габдуллину, собственником оставшейся доли является АО "Корпорация Туризм.РФ".

В настоящее время в Губахе оборудовано 18 трасс протяженностью от 100 до 2600 метров с максимальным перепадом высот 310 метров, сноупарк для профессионалов и любителей, многочисленные зоны фрирайда.