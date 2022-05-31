Комаров проинформировал о работе аэропорта в текущих условиях и планах по расширению деятельности в качестве международного авиахаба, следует из сообщения Росавиации.

С целью предоставления качественных услуг аэропортом привлечены дополнительные ресурсы, в том числе достигнуты договоренности с аэропортами Краснодара и Анапы о привлечении к работе их персонала и использовании технического оборудования данных аэропортов. Также в аэропорту Сочи пройдут производственную практику учащиеся отраслевых вузов гражданской авиации.

По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта Сочи превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы. По прогнозам компании, в текущем году пассажиропоток может сократиться на 10%.

Запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ был введен Росавиацией 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, затем много раз продлялся, последний раз — до 6 июня. Речь идет о полетах в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные воздушные гавани страны работают штатно.